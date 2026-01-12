Donovan Carrillo tiene respaldo de Conade en Juegos Olímpicos

Donovan Carrillo, referente del patinaje artístico mexicano, recibió la bandera nacional de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum en el abanderamiento de la delegación que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Detalles del abanderamiento de la delegación mexicana

Luego del acto, el atleta, en la etapa final de su preparación, aseguró que el deporte mexicano vive un momento de transformación. Destacó el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Comité Olímpico Mexicano y de sus patrocinadores, cuya intervención ha sido fundamental para su extensa preparación en Canadá.

Carrillo, que vivirá su segunda participación en la justa de invierno, expresó su agradecimiento a la mandataria por el gesto de recibirlos, escucharlos y apoyarlos. "La presidenta fue muy optimista, nos dio los mejores deseos para la competencia. Que te reciba y te abandere la presidenta marca a cada uno. Se ha visto un cambio en el deporte; el apoyo, al menos para mí, ha llegado gracias a la Conade y a los patrocinadores para continuar en Canadá. He crecido mucho y estoy agradecido", mencionó.

¿Qué declaró Donovan Carrillo sobre su preparación?

Donovan, quien en unos días viajará a China para participar en el Campeonato de los Cuatro Continentes, compartió su orgullo por ser el abanderado de la delegación en la ceremonia de apertura en tierras italianas, un honor que compartirá con Sarah Schleper, de esquí alpino. "Es un gran honor y privilegio estar en otros Juegos Olímpicos como abanderado junto a Sarah. Es algo que todo deportista sueña lograr, una gran motivación de la cual obtendremos lo mejor posible para dar el resultado que México merece".

Impacto del apoyo gubernamental en el deporte mexicano

Con el objetivo de disfrutar plenamente la experiencia, Carrillo afirmó que la meta en la pista olímpica será mostrar lo aprendido y regalar al país una buena actuación. "Voy con la expectativa de hacer el mejor papel posible. El resultado será consecuencia de lo que hemos trabajado con el equipo. Vamos a disfrutar la experiencia que se vive cada cuatro años".