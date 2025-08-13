Majo, la más joven de los mexicanos en Panamericanos Junior

Asunción, Paraguay.- María José Cabrera es, con 11 años, la atleta más pequeña, y al mismo tiempo la más valiente de la delegación mexicana que compite en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Sin importar cuántas veces tenga que levantarse, Marijo vuelve a la patineta para realizar algunos trucos y aprender una nueva forma de ejecutarlos que le permita estar en la élite.

"Vi las patinetas en un parque y en Navidad pedí una patineta y mis papás me llevaron a las clases. Lo más difícil es el miedo, controlarlo y sacarlo.

"Me gustan como patinan otras chicas como Chloe Covell y aquí el nivel es muy algo aunque me hubiera gustado llevarme una medallas a mi casa. Sé que podré lograrlo pronto, porque me gusta mucho ir en patineta", reconoció la pequeña.

Al regresar a casa, María José es como cualquier otra niña, va a la escuela, juega con sus amigas, disfruta de su comida favorita y pasa tiempo con sus amigas familia.

"Normalmente, cuando no entreno, me gusta jugar con un trampolín que tengo en mi casa y comer pollo y pasta. En la escuela voy bien, ya pasé a la secundaria", agregó la deportista, quien quedó novena en las eliminatorias.