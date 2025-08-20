Se cuelgan la plata pareja regia-tapatía

El mundialista mayor de clavados en Singapur 2025, el regiomontano Emilio Treviño, se unió hoy al medallero de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al colgarse la presea de plata.

Treviño, de 17 años y acompañado del tapatío Kenny Zamudio, acreditó su estancia en la fosa olímpica de Paraguay con el segundo lugar en la prueba de clavados sincronizados plataforma de 10 metros, al sumar 380.1 unidades en las seis ejecuciones pactadas en la competencia.

La pareja regia-tapatía mantuvo un cerrado duelo con Canadá representado por Matt Cullen y Benjamin Tessier, quienes se colgaron el oro con 413.46, mientras que Cuba se apoderó del tercer puesto sus estrellas acuáticas, Bernaldo Arias y Carlos Ramos.

Treviño es un deportista forjado en el Centro Acuático Estatal del Inde y dominó la Olimpiada Nacional 20205, vio acción en los Campeonatos Mundiales Acuáticos Singapur 2025, fue medallista de plata en los mundiales juveniles de Brasil 2024 y el fin de semana se integrará al equipo de la Universidad de Texas A&M donde recibió una beca deportiva.



