Paola Longoria pierde en Final en Colorado

La mexicana Paola Longoria cayó en la Final del torneo World Singles and Doubles Championships al perder el duelo por el título con la argentina María José Vargas. Longoria vio esfumarse la oportunidad de conquistar su título número 123 en singles, al caer ante la sudamericana 2-1 con parciales de 15-8, 11-15 y 11-0, en Rancho Highlands, Colorado.



