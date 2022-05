Paola Longoria llega a 113 títulos en la LPRT

En duelo de mexicanas, Paola Longoria derrotó este sábado 15-9, 13-15, 11-7 a Alexandra Herrera para ganar el torneo "Sweet Caroline Open", en Greenville, Carolina del Sur.

Longoria, número uno del ranking 2021-2022 del Ladies Professional Racquetball Tour, LPRT, tomó así revancha de los títulos que le había arrebatado Herrera en el Vero Beach Open y Boston Open, en febrero y marzo pasado, respectivamente.

Con este título de la modalidad de singles, Paola ya llegó a 113 en su carrera profesional que inició hace 16 años.

En dobles, Paola y Samantha Salas cayeron en la Final 13-15 y 5-15 ante la misma Alexandra y Jéssica Parrilla.

El próximo torneo del tour profesional será en junio en Overland, Kansas, pero Paola tiene prácticamente ya asegurado el número uno del ranking de la Temporada 2021-2022.

"Contenta de ganar mi título 113, desgraciadamente se nos fue el dobles, pero significa muchísimo para mi volver a la senda del triunfo después de dos derrotas que obviamente me dolieron, que me calaron y me hicieron entrenar muy fuerte para regresar y conseguir la victoria (título)", dijo Paola.

RIVALIDAD QUE CRECE

Esta fue su tercera final consecutiva en el tour para Longoria y Herrera y la cuarta considerando también el choque que tuvieron en el Campeonato Nacional Selectivo a principios de abril en Ciudad Juárez.

Dicho torneo les otorgó a ambas el pase al Mundial de la especialidad, en la modalidad de singles, a realizarse en agosto en San Luis Potosí.

Las dos raquetbolistas son becarias del programa de priorizados del Instituto Estatal del Deporte, Nuevo León.