Destacan mexicanos en tiro deportivo

Detrás del éxito del equipo mexicano de tiro deportivo que se agenció 3 medallas de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, está la mente maestra del entrenador Óscar Guillermo Taubig.

Sofía Ibarra fue la más premiada con dos preseas, una individual y otra en equipo mixto con Erick Ruiz en pistola de aire 10 metros. Mientras que Hanna Cisneros y Josué Rodríguez también se colgaron la plata con el rifle de aire.

"Nos fue bastante bien en estos Juegos Panamericanos porque la clave fue la persistencia, los chicos han mostrado carácter, constancia en los entrenamientos y eso es lo que ye puede llevar a un buen resultado.

"Como entrador tenemos la necesidad de trabajar con la parte técnica, psicología a partir de los valores y hacemos un trabajo con ellos para que puedan confianza, que se sientan contentos y satisfechos con cada resultado que han logrado", sentenció el coach.

La principal virtud de los tricolores es su espíritu soñador que los hizo creer en sus capacidades sin importar el resultado y apoyarse los unos a otros desde las gradas del Polígono.

"No hay nada complicado a la hora de trabajar con jóvenes porque ser soñadores es una virtud que con el tiempo se va perdiendo con la edad. Los chicos están acostumbrados al alto rendimiento y no buscan alternativas para evadir los entrenamientos, todo lo contrario, los tenemos ahí siempre presentes", finalizó.



