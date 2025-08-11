Palou, campeón de la Indycar

Alex Palou aseguró su cuarto campeonato de la IndyCar en las últimas cinco temporadas el domingo en el Portland International Raceway cuando el mexicano Pato O´Ward, quien también contendía al título, perdió potencia al inicio de la carrera.

O´Ward comenzó desde la pole y era el único piloto matemáticamente elegible para vencer a Palou por el campeonato. El español llegó al domingo con una cómoda ventaja de 121 puntos sobre O´Ward en la clasificación y, siempre que saliera de Portland con una ventaja de 108 unidades, aseguraría el campeonato en la primera de tres carreras consecutivas para cerrar la temporada.

Aseguró la Copa Astor apenas 22 vueltas después de iniciada la carrera en el circuito de Portland, cuando O´Ward tuvo un problema electrónico en su Arrow McLaren Chevrolet y tuvo que hacer una parada en boxes no planificada. Regresó a la pista con nueve vueltas de desventaja respecto a los líderes.

Palou terminó tercero, O´Ward acabó en el puesto 25 y el español tiene el título asegurado con dos carreras restantes en la temporada de IndyCar y una ventaja insuperable de 151 puntos.

Palou fue combativo en la parte final de la carrera y corrió de manera innecesariamente agresiva en ocasiones, incluso saliéndose de la pista a falta de cuatro vueltas y compitiendo en un duelo de velocidad con Christian Lundgaard por la posición.

"Estamos aquí para ganar. Por eso estamos aquí. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando venimos aquí, aunque tenemos ese gran objetivo de ganar el campeonato, nuestra prioridad siempre es ganar carreras y ganar cada fin de semana", insistió Palou. "Aunque podría haber estado bien quedarse tercero, queríamos ganar".

Palou ha ganado sus cuatro campeonatos con Chip Ganassi Racing y se llevó este, su tercero consecutivo, al comenzar la temporada con una victoria en las dos primeras carreras del año, marcando el ritmo para que Ganassi ganara su 17mo título de IndyCar en 30 años. Los 17 campeonatos igualan a Penske Racing.

Doce de los títulos de IndyCar de Ganassi han llegado en los últimos 17 años, comenzando con la brillante temporada de Scott Dixon en 2008, en la que logró una racha similar a la de Palou este año. Dixon en 2008 ganó seis carreras, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis, seis poles y el primero de sus seis campeonatos.

Ganassi muchas veces ha reprendido a los pilotos por ponerse en posiciones innecesarias, pero esta vez no tuvo reparos con que Palou compitiera intensamente por una victoria en la carrera en lugar de relajarse y asegurar el título.

"Depende de la situación, del piloto. Como dijo Alex, entramos a esta carrera con ese equipo del auto 10, cada carrera, queremos ganar la carrera, ¿de acuerdo? Así es como llegamos a este punto", dijo Ganassi. "No cambiamos nada hoy. No puedes jugar a ser Dios".

Pero Ganassi admitió que Palou causó un breve susto con su determinación de competir intensamente en las vueltas finales.

"Cuando estaba luchando por el segundo o tercer lugar, estaba bien con eso", dijo Ganassi. "Debo decir que mi corazón se saltó un latido cuando se salió de la pista, pero aparte de eso, estaba totalmente a favor".

Solo A.J. Foyt (siete) y Dixon (seis) tienen más campeonatos que Palou, quien se destacó esta temporada al ganar en óvalos, demostrando finalmente que es un piloto completo. Eso era evidente hace años, y está involucrado en una demanda civil de 30 millones de dólares por incumplimiento de contrato con Arrow McLaren por no cumplir un acuerdo para unirse a ese equipo.

En cambio, ha permanecido leal a Ganassi y este año, Palou ganó cinco de las primeras seis carreras, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis que le habían eludido en cinco intentos anteriores. Esa victoria en el Brickyard cimentó el camino del español hacia otro campeonato y ha sido intocable desde entonces.

Palou llegó a Portland con un máximo de la serie de ocho victorias, cinco poles, 11 finales entre los cinco primeros en 14 carreras, 563 vueltas lideradas y un promedio de finalización de 1.2. Aumentó esos números el domingo.

Palou se unió a Dario Franchitti, Sebastien Bourdais y Ted Horn como los únicos pilotos en la historia de la serie en ganar tres títulos consecutivos. Pero, con dos carreras más esta temporada, Palou tiene la oportunidad de igualar el récord de IndyCar de victorias en una temporada establecido en 10 por Foyt en 1964 y Al Unser en 1970.

Perdió su oportunidad de romper el récord de más victorias en una temporada el domingo cuando Will Power ganó en Portland. Fue la primera victoria de la temporada para la flota de Penske, que ha estado en una mala racha todo el año y no consiguió su primera victoria hasta la 15a de 17 carreras.