Padre ejemplar

{"quote":"Algún día me va a llegar la experiencia que me va a hacer comprender lo que mi padre me ha querido decir y yo le agradezco por todos los aprendizajes que me ha dado dentro y fuera del ring". VALIENTE JR. TÉCNICO "}

Valiente camina al interior de la Arena México, detrás de él van sus dos hijas y su junior siguiendo sus pasos, no sólo en ese momento, sino también en su proyecto de vida.

El luchador, quien tiene más de 25 años en el pancracio, reconoce que la paternidad es un asunto de valentía, pues aunque ha tenido lesiones de gravedad, sabe que su disciplina, valor y triunfos motivaron a Hera, Olympia y Valiente Jr., a caminar por el sendero de la lucha libre y eso lo llena de orgullo.

{"quote":"Para mí mi papá es todo, es mi ejemplo de supervivencia y en lo profesional, es una persona llena de cualidades y sentimientos muy bonitos". HERA, RUDA "}

"Mis hijos todos tienen estudios, pero tomaron la decisión de seguir el camino de su padre en la lucha y a mí no me quedó más que apoyarlos y nunca les cortaría las alas porque sería limitarlos en sus metas y en sus sueños", confesó el de Noble Corazón.

Los jóvenes luchadores recuerdan que desde pequeños respiraron el deporte del costalazo, acompañando a su papá a la Arena.

"En mi camino como independiente no mencioné cuál era mi Dinastía hasta ya después se enteraron quién era mi padre y ahora aquí en el CMLL vamos a buscar las oportunidades y llevar nuestra Dinastía lo más alto", indicó Hera.

{"quote":"Todas las vivencias con mi papá, buenas y malas, me han enseñado mucho y me han preparado para la vida y yo solamente puedo agradecerle". OLYMPIA, RUDA "}

"Es una responsabilidad enorme, pues no por ser el hijo de él se nos regalan las cosas al contrario nos cuestan el doble, ya que tienen un estándar de la calidad de mi papá", agregó Olympia.

"Ser el Junior siempre ha representado para mí un cargo muy pesado, pero creo que no lo he llevado mal porque por algo estoy aquí y sí sé que falta camino, pero a poco a poco iré destacando con mis aptitudes y voy a llegar lejos", aseguró Valiente Jr.

Sentado en las butacas de la Arena México, el Valiente mira a sus hijos, les da consejos y, aunque sus muchachos aseguran que es muy regañón, esa imagen la cambia por un instante y sonríe, pues con trabajo y esfuerzo, los ve alcanzando sus metas.