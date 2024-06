Otra demanda ganada a Conade, ahora de Carolina Mendoza

CIUDAD DE MÉXICO.-La clavadista olímpica Carolina Mendoza ganó demanda a la Conade, dirigida por Ana Guevara.

La saltarina mexicana deberá recibir el retroactivo por los resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde logró el cuarto lugar en trampolín sincronizado, y el Campeonato Mundial de Fukuoka 2023, evento en el que se ubicó el treceavo lugar.

Desde enero del año pasado la Conade les retiró unilateralmente las becas a los deportistas acuáticos por los problemas internos con la entonces Federación Mexicana de Natación.

"Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carolina Mendoza Hernández, por propio derecho, respecto de los actos y la autoridad precisados en el considerando tercero, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.

"La Justicia de la Unión ampara y protege a Carolina Mendoza Hernández, por derecho propio por los motivos y para los efectos expresados en los considerandos sexto y séptimo de este fallo", resolvió Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

"Ya son 6 resoluciones de jueces diferentes que ordenan el pago de becas a los atletas. Es claro que el argumento de que no se quiere violar la ley, por eso no se les paga" no tiene ningún fundamento.

"Hay una mentira cínica y flagrante al haber declarado a medios que ya se habían ganado todas las sentencia con la excepción de nado artístico. Van a seguir otorgándose amparos a atletas en los próximos días", dijo Luis Jiménez, abogado de clavadistas y del equipo de natación artística.

A principios de abril el mexicano Jahir Ocampo se convirtió en el primer clavadista que le ganó una demanda a Conade, le siguió el caso de la medallista olímpica Gaby Agúndez y el clavadista de altura Sergio Guzmán y antes el equipo mexicano de natación artística fue quien ganó la primera demanda a la dependencia por la misma razón.