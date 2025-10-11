Nominado, otra vez

Osmar Olvera, de apenas 21 años, ha establecido su nombre como uno de los máximos referentes del deporte mexicano. Ahora, fue propuesto nuevamente al Premio Nacional de Deporte, en la categoría de Deporte no profesional.

Por segunda ocasión consecutiva, Osmar fue nominado luego de consagrarse en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur, con cuatro medallas, y se convirtió en el mexicano más laureado en la historia de los clavados.

El mexicano ganó el oro en trampolín de tres metros individual, después plata en sincronizados y dos bronces en pruebas mixtas. Ocho preseas mundiales en total para él en campeonatos mundiales.

Cifra que lo coloca por encima de figuras históricas como Paola Espinosa y Rommel Pacheco, y apunta a ser uno de los atletas más destacados de la federación mexicana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.







