Se preparan jóvenes para ganarle a Osmar Olvera

Pese a no entrenar juntos, pues Vázquez está en el equipo de Iván Bautista y Agundez con Ma Jin, la dupla se compaginó para llevarse el oro en sincronizados y el 1-2 en individual, respectivamente.

"Es una gran ventaja que ellos entrenan juntos, yo los veo a entrenar, yo sé que están muy bien preparados y a lo mejor nosotros venimos con esa pequeña desventaja, pero como dicen, separados nos enfocamos en algún clavados o detalles para así llevarlos a cabo, entonces tal vez no es físico, pero mentalmente nos preparamos y también sería difícil porque regresando cada quien toma diferentes caminos.

"No quiere decir que nos separemos, cada quien por su parte se va a estar preparando de la mejor manera, enfocados en mejorar para así poder competirles o hasta poder ganarles a Osmar y a Juan Celaya", sentenció Agúndez.

Para los jóvenes clavadistas, Osmar es un ejemplo a seguir por la exitosa carrera que ha construido a sus 21 años destacando en Campeonatos Mundiales de la especialidad, Juegos Olímpicos y al demostrar que los chinos si se les puede ganar.

"Retar una persona siento que no es usual, no es lo correcto, sino ir de la mano, ponerlo como ejemplo, actualmente es el campeón, el mejor del mundo en el trampolín de 3 metros, trato de mejorar junto con él porque cuando él mejora yo mejoro y eso habla del buen equipo que hay.

"Ahora se puede ver que no solo en la categoría más grande, sino en los más pequeños, porque estamos un poco más pequeños, también también hay nivel para que vean que que Ma Jin merece mucho", finalizó Jesús, de 19 años.



