GP de Qatar: Horario para ver carrera sprint y clasificación

Ya estamos en la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, este fin de semana se corre la penúltima fecha del calendario en el Gran Premio de Qatar, donde habrá el último formato sprint para darle aún más sabor a la pelea por el título.

¿Qué ocurrió?

Este viernes, Oscar Piastri logró conquistar la pole position para la carrera sprint de este sábado, un importante paso para buscar acercarse a Lando Norris en la disputa por el campeonato de pilotos. George Russell estará arrancando segundo, mientras que el inglés de McLaren aparece en la tercera posición. Por su parte, Max Verstappen saldrá de la sexta plaza con la mira puesta en los primeros lugares para seguir soñando con su quinto título mundial.

¿Cuál es el contexto general?

Norris llega a esta cita con 390 puntos, 24 arriba de los que tienen Piastri y Verstappen (366 cada uno). En caso de querer asegurar el título en esta carrera, el piloto de McLaren debe de ganar la sprint y la carrera del domingo, esperando que sus rivales terminen del sexto para abajo.

Una vez concluida la carrera sprint del sábado, la clasificación para el domingo arranca un par de horas después.

Carrera sprint

Horario: 8:00 am del centro de México

Transmisión: F1TV y Sky Sports

Clasificación

Horario: 12:00 horas del centro de México

Transmisión: F1TV y Sky Sports