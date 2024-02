Hacen mancuerna Olympia y Astral

Ciudad de México

Somos una pareja que siempre tratamos de darnos una sorpresa o un detalle en cualquier día; mostramos nuestro amor en cada momento¨. ASTRAL TÉCNICO

Así de fuertes como sus físicos, Olympia y Astral han construido un amor poderoso.

Los jóvenes luchadores, quienes ganaron en sus respectivas categorías el último Torneo de Fisicoculturismo del CMLL, empezaron a salir en momentos de turbulencia, no sólo en sus vidas propias sino del mundo: en pleno confinamiento por Covid-19.

"Conocí a la que fue su esposa y le mandé mi pésame cuando había fallecido; tiempo después empezamos a hablar sobre entrenamientos y competencias y se fue despertando la chispa y el interés hasta que una vez nos quedamos de ver en el Metro Oceanía y a partir de ahí quedó el interés de volvernos a ver", compartió Olympia.





Desde que amanece hasta que anochece estamos juntos, vamos al gimnasio y entrenamos juntos, y no me aburro de estar con él porque siempre hacemos locuras¨. OLYMPIA RUDA

"Me conoció cuando yo estaba en el hoyo, cuando salía de la adicción del alcoholismo, no tenía dinero ni trabajo, ella me ayudó muchísimo a sanar, me sigue ayudando, se preocupaba por mí, aunque también estaba pasando por el problema de la pandemia y asuntos de ansiedad y depresión, pero me impulsó y me jaló, ella es mi salvadora", agregó Astral.

Ya establecidos en su relación había que informarle sobre su relación al papá de Olympia, el Valiente, quien es un hombre de un carácter fuerte y muy serio.

"A Valiente lo conocía como mi compañero y en un vestidor, sé que es una persona especial, muy directa y cuando le dije estaba sudando, porque sí me imponía mucho, pero quería hacer las cosas bien y por eso le dije y al final nos dijo que estaba bien, que él nos iba a meter y hoy creo que ella me quiere", externó el técnico.

"A mi papá sí le dolió porque yo era la mugre de su uña (sic), no me separaba de él para nada; es muy difícil que mi papá exprese sus sentimientos, pero si le pegó y a mí también porque yo quería estar con Astral, pero separarme de mi papá sí fue duro porque yo iba con él a todos lados, pero ahora siempre nos están apoyando", indicó la ruda.