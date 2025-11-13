Iniciarán olímpicos ´corriendo´

Será un día de apertura lleno de acción en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para las mujeres más rápidas del mundo.

Como parte de un cambio en el calendario para los Juegos de 2028, el atletismo, y no la natación, dará inicio a los Juegos Olímpicos. El primer día en el Coliseo de Los Ángeles, el 15 de julio, incluirá las tres rondas de los 100 metros femeninos.



