Ohtani y Judge, en la contienda por el MVP

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, y el toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, están en la contienda para ganar el Premio a Jugador Más Valioso consecutivos.

Ohtani se unió al toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, y al jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, como finalistas para el honor de la Liga Nacional.

Judge; el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh; y el tercera base de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, están en la competencia por el MVP de la Liga Americana.

El estelar de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal; el manager de Cleveland, Stephen Vogt; y el piloto de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, también podrían ser ganadores repetidos cuando se anuncien los resultados la próxima semana. Skubal, el derecho de los Astros de Houston, Hunter Brown, y el zurdo de los Medias Rojas de Boston, Garrett Crochet, son finalistas para el Premio Cy Young de la Liga Americana.

Brown aseguró una selección adicional para Houston después de la primera ronda en el draft amateur del próximo año bajo el incentivo de promoción de prospectos del acuerdo colectivo de trabajo. Obtuvo la selección porque estaba entre los 100 mejores prospectos de al menos dos de Baseball America, ESPN y MLB.com al inicio de la temporada 2023, acumuló una temporada completa de servicio en su temporada de novato y tuvo un final entre los tres primeros en la votación del Cy Young antes de ser elegible para arbitraje.

Ohtani busca su segundo premio MVP con los Dodgers y su cuarto en total. También ganó con los Angelinos en 2021 y 2023. Judge va por su tercer MVP, todos con los Yankees.

Ohtani, de 31 años, bateó para .282 con 55 jonrones y 102 carreras impulsadas en 158 juegos este año, ayudando a los Dodgers a ganar un segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial. El derecho japonés también tuvo un récord de 1-1 con una efectividad de 2.87 en 14 aperturas en su regreso al montículo tras una segunda cirugía mayor de codo.

Judge, de 33 años, bateó para .331 con 53 jonrones, 114 carreras impulsadas y lideó en OPS en las Grandes Ligas con 1.145 en 152 juegos con Nueva York. También fue votado como MVP en 2022.

Aunque Ramírez fue impresionante una vez más, se espera que la carrera por el MVP de la Liga Americana se reduzca a Judge y Raleigh, un receptor ambidiestro que lideró las Grandes Ligas con 60 jonrones para Seattle durante la temporada regular.

Los tres finalistas en la votación para cada uno de los principales premios individuales presentados anualmente por la Asociación de Escritores de Béisbol de América fueron anunciados el lunes por la noche en MLB Network. La votación se lleva a cabo antes de la postemporada.

El MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers, es finalista para el Cy Young de la Liga Nacional junto con el as de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, y el zurdo de los Filis, Cristopher Sánchez. Skenes fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2024.

El receptor de los Bravos de Atlanta, Drake Baldwin, el lanzador de los Cachorros de Chicago, Cade Horton, y el infielder de los Cerveceros, Caleb Durbin, compiten por el mejor novato de la Liga Nacional esta vez.

Los finalistas para el Novato del Año de la Liga Americana son el jardinero de los Medias Rojas, Roman Anthony, y el dúo de los Atléticos, Nick Kurtz y Jacob Wilson. Kurtz bateó para .290 con 36 jonrones y 86 carreras impulsadas en 117 juegos para los Atléticos, y Wilson bateó para .311 en 125 juegos.

Vogt es acompañado por John Schneider de Toronto y Dan Wilson de Seattle como finalistas para el Manager del Año de la Liga Americana. Rob Thomson de Filadelfia y Terry Francona de Cincinnati están en la contienda junto con Murphy en la Liga Nacional.