Norris gana GP de Brasil

Lando Norris amplió ssignificativamente su ventaja en el campeonato de la Fórmula 1 tras ganar el domingo el Gran Premio de Brasil, mientras que Oscar Piastri, su principal rival y compañero de equipo en McLaren, recibió una penalización de diez segundos y nuevamente no logró subir al podio.

Norris obtuvo su primera victoria en Interlagos escoltado por Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull.

Fue la segunda victoria seguida de Norris. Venía de llevarse el Gran Premio de México el 26 de octubre y la victoria en Brasil afianzó al británico en la cima de la clasificación de pilotos, con 390 puntos. El quinto lugar de Piastri lo dejó a 24 puntos de distancia.

Norris ganó su séptima carrera de la temporada, el mismo número que Piastri. Al ser preguntado después de la carrera cómo logró recuperarse en el campeonato, el británico respondió tajante: "Simplemente ignoras a todos los que hablaron tonterías sobre ti".

"Todavía queda un largo camino por recorrer (en el campeonato de pilotos), esto podría cambiar muy rápido", agregó. Quedan tres carreras más por disputar en la temporada.

Norris dijo en una rueda de prensa que no siente que ahora esté en una posición dominante para ganar el título, calificándolo como "solo otro fin de semana tratando de ganar, obtener la mayor cantidad de puntos que pude".

Piastri se ha sumido en una vorágine negativa. Lleva seis carreras sin ganar y no ha alcanzado el podio desde Monza en Italia hace dos meses, cuando terminó tercero.

Las posibilidades de Piastri se vieron minadas poco después de la octava vuelta cuando tuvo contacto con Antonelli mientras luchaban por la segunda posición. Piastri empujó al piloto de Mercedes hacia Charles Leclerc de Ferrari, quien se vio obligado a retirarse como resultado. Piastri recibió posteriormente un penalización de tiempo por causar la colisión.

El próximo Gran Premio será en Las Vegas en dos semanas. Norris dijo que no está seguro de que él y McLaren compitan por una victoria allí.

"Fue nuestra peor carrera el año pasado. No puedo decir que lo espero con ansias", remarcó.

El inglés de 25 años dedicó su victoria al ganador de las 500 Millas de Indianápolis e ícono brasileño Gil de Ferran, quien falleció en 2023.

"Esta fue para Gil, uno de mis mentores... Esta fue para él. Estoy seguro de que estaría muy orgulloso de todo esto", dijo Norris. "Estaba pensando en eso mientras conducía. Un fin de semana perfecto".

Se suponía que Verstappen debía comenzar desde la posición 16, arrancó desde el pit lane debido a que su equipo Red Bull realizó cambios en su monoplaza y le instaló un nuevo motor, superando así su límite permitido.

El castigo que recibió al salir desde los boxes finalmente dio sus frutos. El cuatro veces campeón también sufrió un pinchazo al comienzo, pero estableció un ritmo arrasador para quedar tercero en Interlagos, 49 puntos detrás de Norris en la clasificación de pilotos.

"Estar en el podio desde el pit lane era algo que no esperaba eso en absoluto. Menos aún después de un pinchazo al inicio", dijo Verstappen.

Un relajado Verstappen vertió champán sobre Antonelli en el podio. Antonelli, de 19 años, tuvo el mejor resultado de su carrera después de una batalla con el holandés en la última vuelta para mantener su posición.

"No sé de dónde salió este tipo", dijo el italiano en tono de broma después de la carrera.

Los aficionados brasileños en Interlagos se sintieron frustrados desde la primera vuelta, cuando Gabriel Bortoleto de Sauber se estrelló en lo que parecía ser una salida más prometedora después de adelantar a tres rivales en rápida sucesión.

El novato de 21 años fue el primer brasileño en 15 años en correr frente a los aficionados locales.



