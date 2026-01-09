Los monoplazas de Nissan se mexicanizan para el E-Prix

Este fin de semana es histórico para la Fórmula E, pues el sábado se corre la carrera número 150 en su historia y para ello Nissan estará compitiendo con un livery que le rinde homenaje a México.

¿Qué representa el diseño de Nissan en la carrera 150?

La escudería japonesa tomó la decisión de aliarse con el artista mexicano César Menchaca, quien se encargó de crear una verdadera obra de arte inspirado en el arte wixárika (huichol) en el monoplaza GEN 3.5 EVO.

"Estamos sumamente orgullosos y emocionados de esta colaboración, porque es resultado de ese vínculo tan fuerte que existe entre Nissan y nuestro país. Contar con un artista internacional como César Menchaca y ver reflejada la esencia mexicana en el GEN 3.5 EVO es una muestra del compromiso de la marca por celebrar nuestra cultura y conectar con nuestros seguidores de manera auténtica", declaró durante la presentación Humberto Gómez, director senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana.

Detalles del homenaje de Nissan a la cultura mexicana

El artista originario de la Ciudad de México se ha enfocado en enaltecer el patrimonio cultural del país. Sus obras las ha hecho en colaboración con comunidades indígenas Wixárikaa de Durango y Nayarit, uniendo fuerzas con artesanos, usando técnicas tradicionales que le dan un toque único a su trabajo.

En esta ocasión, Menchaca fusionó la cultura mexicana y la japonesa, dentro del diseño se pueden observar los siguientes elementos simbólicos:

Ojos de Dios: custodian el camino al frente del piloto. Representan la claridad en la ruta, asegurando que cada giro y cada decisión estén ejecutadas con sabiduría.

Maíz: símbolo de la abundancia y el sustento. Con ellos se desea que cada carrera sea fértil en logros.

Venados: son los guías del camino. Su presencia asegura que el piloto encuentre dirección y protección, llevándolo con valentía y claridad hasta la meta.

Planta Sagrada: se encuentran en los costados, justo donde el piloto aborda. Cada una es un libro abierto que guarda la sabiduría ancestral.