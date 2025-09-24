Se salva Nicolas Hamilton de auto en llamas durante carrera

El hermano de Lewis Hamilton, Nicolas, se salvó luego de que su auto se incendiara durante una carrera del Campeonato Británico de Turismos (BTCC) el fin de semana pasado. Este serial, que se realizó en Silverstone, tuvo sus carreras 25, 26 y 27 del campeonato, pero en la vuelta 18 de la primera fue cuando se dio el incidente en el Cupra Leon. Por fortuna, el piloto de 33 años pudo salir a tiempo y evitó cualquier lesión.