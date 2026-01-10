Citroën logra su quinta victoria en México y la primera en Fórmula E

La marca fundada por el francés André Citroën en 1919 alcanzó en apenas dos carreras lo más alto del podio en la máxima categoría de la movilidad eléctrica de competencia, luego de apenas debutar en diciembre pasado en el EPrix de Brasil.

¿Cómo logró Citroën su primera victoria en Fórmula E?

En la cita en la ciudad de Sao Paulo, el equipo alcanzó el tercer sitio, lo que fue un inicio soñado en el serial bajo el mando del piloto neozelandés Nick Cassidy. Este sábado, en el Autódromo "Hermanos Rodríguez", Cassidy supo mantenerse en el liderato del EPrix mexicano las últimas vueltas, dándola a la escudería francesa su primer triunfo en la Fórmula E por sólo seis décimas de segundo por delante del suizo Edoardo Mortara del equipo Mahindra.

Para Citroën, fue su quinta victoria en México, luego de firmar cuatro en el Mundial de Rally (WRC) de 2010, 2011, 2012 con el mítico Sebastian Loeb y posteriormente en 2019 con el también galo Sébastien Ogier.

Detalles del triunfo de Nick Cassidy en el EPrix mexicano

La participación de Citroën, en México, en el mundo motor se remonta a la Carrera Panamericana de los años 50, cuando el fabricante francés participó con varios modelos. Ahora, Cassidy marcha como líder de la Fórmula E con 40 puntos, en lo que puede ser un año revelación para el fabricante parte del grupo automotriz Stellantis.

Impacto de Citroën en el automovilismo eléctrico en México

La victoria de Citroën en el EPrix mexicano no solo marca un hito para la escudería, sino que también resalta el crecimiento del automovilismo eléctrico en la región, consolidando su presencia en un deporte en constante evolución.