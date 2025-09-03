Escudería de Jordan en NASCAR lucha por estatus de ´charter´

Michael Jordan, exbasquetbolisa y dueño de una escudería de la NASCAR, mira una carrera den Darlington, Carolina del Sur. Dos escuderías de la NASCAR, una de ellas propiedad del miembro del Salón de la Fama de la NBA Michael Jordan, argumentaron el martes ante un juez federal por qué las organizaciones aún deberían recibir una orden judicial preliminar para que se les otorgue el rango de "charter", dicho rango garantiza al equipo que lo posea la participación de al menos un auto en cada carrera de la Series Cup. / Agencia AP



