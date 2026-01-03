Naomi Osaka participa a pesar de estar enferma

Naomi Osaka, cuatro veces campeona de un Grand Slam, no se ha sentido bien durante la United Cup.

Después de perder su primer partido con el equipo Japón contra la griega Maria Sakkari el viernes, Osaka expresó que se enfermó "realmente" durante el período navideño y no estaba operando al 100% durante la derrota por 6-4, 6-2.

Se le vio tosiendo en ocasiones durante el partido y parecía carecer de energía. Comentó que probablemente contrajo una enfermedad de su hija de dos años, Shai.

"He estado lidiando con algunos problemas de salud, así que estoy un poco feliz de estar aquí ahora mismo", manifestó Osaka.

"No es grave, pero no estoy operando al porcentaje que quiero estar, lo cual es un poco frustrante, porque tuve una muy buena pretemporada, así que pensé que me iría muy bien aquí".

Osaka, quien avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos el año pasado, dijo que cree que casi ha superado la enfermedad.

"Estoy en la etapa final de eso, pero aún no me siento increíble", señaló. "Solo estoy tratando de mejorar cada día. Tuve tos, nariz congestionada, todas esas cosas desagradables, así que espero que desaparezca antes del Abierto de Australia".

El primer evento de Grand Slam del año comienza en Melbourne el 18 de enero.

Stefanos Tsitsipas aseguró la victoria en el partido para Grecia sobre Japón con un triunfo de 6-tres, 6-cuatro contra Shintaro Mochizuki.







