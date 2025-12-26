Místico es reventado en redes sociales por tratar mal a sus fanáticos

En las últimas horas, Místico se ha puesto en el ojo del huracán por las malas actitudes que ha tenido con varios de sus fanáticos.

A través de sus redes sociales, el Príncipe de Plata y Oro ha sido exhibido por sus propios seguidores que han recibido sus desplantes en carne propia.

A pesar de que las personas pagan por tomarse una fotografía con él, el luchador mexicano se ha dejado ver inconforme durante el poco tiempo que les brinda.

¿Qué ocurrió con Místico y sus seguidores?

En las diferentes plataformas (Instagram, TikTok y X), se han vuelto virales los videos donde el gladiador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) trata mal a sus fans que únicamente quieren vivir un momento inolvidable con él.

En una de las grabaciones, Místico no permite que una de sus seguidoras le enseñe las uñas que se había arreglado en su honor y el tatuaje que se hizo con su llave especial "La Mística". La fan criticó que no la dejara ni siquiera hablar para expresarle lo que él significaba para ella.

Además, evitar regalarle un video para mandarle un saludo a alguien cercano, con la justificación de que no puede "por derechos de autor".

Detalles sobre las actitudes de Místico hacia los fans

En otro video, un usuario reconoció que "estaba muy emocionado" porque es su luchador favorito, pero lamentó que lo ignorara todo el tiempo. Durante el corto tiempo que estuvo con él para la fotografía, intentó saludarlo dos veces, pero lo dejó con la mano estirada y, cuando le pidió que le regalara su autógrafo en la foto, ni siquiera lo volteó a ver y lo hizo de mala gana.

El fanático de Místico finalizó su grabación con una de las escenas más famosas de la película de Pixar, Los Increíbles, "no puedes contar con nadie, en especial con tus héroes".

Reacciones de Nayeli Salvatori ante el comportamiento de Místico

Por último, la exdiputada federal, Nayeli Salvatori, también compartió como el Príncipe de Plata y Oro fue grosero con ella y no quiso mandarle un saludo a su hijo pequeño. "El día que Místico me peluseó... Yo nunca soy de estar pidiendo fotos porque luego te pelusean y es una lección que tengo bien guarda; por eso, cuando me piden una foto, soy muy agradable y más cuando [van] sus hijos porque como papás se angustian cuando alguien pelusea a tus hijos o cuando admiran a alguien y no puedes darle un ratito agradable, yo soy súper linda", mencionó.

"Mi hijo Mario ama a los luchadores, ama la lucha libre y yo estaba en un evento, había varios luchadores y les pedí de favor que, si podían mandarle un saludo, nada más, todos se voltearon, sólo dos me siguieron la corriente, [pero] Místico se volteó... no seas ma..., sólo quería un saludo, si no te gusta la gente no salgas de tu casa. Que mi hijo te admire ni modo... [estoy] enojada contigo Místico", lamentó.