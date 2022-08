Lucha Miku contra envidias

Algunas compañeras me cerraron las puertas y no querían trabajar conmigo; es complicado lidiar con gente que no te conoce y tiene una mala perspectiva de ti". MIKU. TÉCNICA

Ser "La Niña Bonita de la Lucha Libre" le ha acarreado a la joven gladiadora Miku envidias de las compañeras del gremio.

La luchadora, quien debutó hace cuatro años a los 13 de edad, cuando llega a cualquier arena donde tiene función lo hace con vestidos formales o pantalones coquetos y elegantes, pero siempre con muy buena imagen y al parecer eso provoca que otras gladiadoras la tachen de presumida, lo cual está muy lejos de ser.

"Lidiar con las envidias ha sido algo complicado, yo siempre lo he, la envidia entre mujeres es súper complicada, creo que si nos uniéramos en lugar de andarnos tirando, estaríamos al mismo nivel de los hombres o un poquito más.

"Muchas veces por cómo me visto me ven y piensan que soy payasa, pero no, sólo cuido mi forma de presentarme ante el público, además de que ya cuando me tratan se dan cuenta que no soy así", explicó la de estilo técnico.

En esta nueva temporada de Welcome To Mi Barrio, Miku, quien debe su nombre a un personaje japonés, ya ha demostrado que no sólo se ve bien bajo del ring sino también arriba con un gran nivel de lucha.

"Está vacante el campeonato Reina del Barrio y esa es una de mis metas; la primera vez que hicieron las eliminatorias quedé a nada de llegar a las finales, por eso esta vez me voy a preparar más para ser la campeona de Welcome To Mi Barrio", indicó la estudiante de preparatoria y enfermería.