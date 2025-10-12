Gabriela Rodríguez conquista medalla de plata en Tiro Deportivo

CIUDAD DE MÉXICO.- La mirada desafiante de Gabriela Rodríguez encendió a Atenas, Grecia. Mientras el sol iluminaba su rostro, la tiradora olímpica escribió historia: conquistó la primera medalla que México se cuelga en un Campeonato Mundial de tiro deportivo.

Rodríguez, en el Campeonato Mundial de Tiro con Escopeta, se apropió de la presea plateada. Un subcampeonato en la prueba de Skeet Femenil que la regiomontana dominó con 54 puntos.

El metal dorado quedó en manos de la estadounidense Samantha Simonton, quien se coronó en lo más alto con 57 puntos. Mientras que, por su parte, la sueca Victoria Larsson completó el podio con 44 unidades.

En el pasado, Gabriela Rodríguez formó parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde culminó en el doceavo lugar de Skeet Femenil. Asimismo, en la justa veraniega de París 2024, cerró su participación en el séptimo lugar de dicha prueba.

A través de redes sociales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) —así como el Comité Olímpico Mexicano—aprovecharon sus espacios digitales para enviarle felicitaciones por su histórica hazaña.