Va mexicano por la pelea de su vida

El boxeo internacional tendrá un vibrante cierre en este 2025. El mexicano David Picasso enfrentará al "Monstruo" japonés Naoye Inoue, que pondrá en juego el campeonato indiscutido del peso supergallo ante el tricolor, retador obligatorio del CMB.

El capitalino de 25 años llega como víctima a este enfrentamiento que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, el sábado 17 de diciembre. "El Rey David" sabe que no es favorito; sin embargo, ha mostrado una postura llena de confianza y en declaraciones para Izquierdazo aseguró "que los monstruos también sangran" y que "todos los días nos rompemos en el gimnasio para que el otro día estemos más fuertes.



