Serena Williams desmiente su regreso al tenis

Serena Williams descartó la idea de que podría estar preparándose para regresar al tenis, con un mensaje el martes en las redes sociales que "NO va a regresar", después de que un portavoz de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) dijera que la dueña de 23 títulos de Grand Slam se había registrado en el organismo de control de dopaje del deporte.

¿Qué declaró Serena Williams sobre su regreso al tenis?

Ese es el primer paso que se requiere de un jugador que busca salir del retiro. Williams, de 44 años, no ha competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, Williams dijo que no quería usar la palabra "retirarse" y en su lugar declaró que estaba "evolucionando" lejos del tenis.

No estaba claro cuándo o dónde —o incluso si— Williams realmente volverá a jugar, y más tarde publicó: "Dios mío, gente, NO voy a regresar. Esto incendio es una locura." Su agente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Detalles sobre el registro de Serena Williams en la ITIA

En un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press, el portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Brendan McIntyre, dijo que "somos conscientes de que Serena ha presentado la documentación necesaria ante la Agencia Internacional de Integridad del Tenis para reincorporarse al Grupo de Pruebas Registrado Internacional. Si Serena decide regresar y competir a nivel profesional, junto con sus fanáticos, daremos la bienvenida entusiasta al regreso de una de las más grandes campeonas en la historia de nuestro deporte".

Impacto del mensaje de Serena Williams en sus seguidores

Williams fue una de las estrellas más fulgurantes de cualquier deporte, un talento dominante en la cancha y sigue siendo alguien que atrae atención fuera de ella. Si termina regresando al circuito, el impacto sería extraordinario.