Las mexicanas en el Top 250 mundial de la lucha libre femenil

La lucha libre mexicana tuvo un gran 2025, un año que, gracias al talento de los luchadores y luchadoras, permitió al mundo conocer un poco más sobre la cultura y tradición de la disciplina.

Sin importar las empresas, los aficionados fueron testigos de combates llenos de pasión y espectacularidad, con eventos destacados en la categoría femenil durante ambos semestres.

¿Quiénes son las mejores luchadoras mexicanas en 2025?

Con la oportunidad de tener los reflectores sobre ellas, varias representantes lograron sonar a nivel internacional y formaron parte de la lista de Pro Wrestling Illustrated (PWI), la más importante dentro del wrestling.

En la edición 2025, que contempló a las mejores 250 luchadoras del planeta, nueve gladiadoras mexicanas aparecieron en el listado, lo que reconoció su sólido año.

Las mejores luchadoras de México en la lista

El recuento, que colocó en primer sitio a Mercedes Moné, actual campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y estrella de All Elite Wrestling (AEW), realizó un balance sobre el desempeño y puso como la mejor representante tricolor a Zeuxis, seguida de Lady Flammer de AAA y Persephone, otra estrella del CMLL.

· Zeuxis (CMLL) – Puesto 30

· Lady Flammer (AAA) – Puesto 49

· Persephone (CMLL) – Puesto 51

· Lluvia (CMLL) – Puesto 94

· Keira (The Crash) – Puesto 145

· Hija de Gatúbela (Independiente) – Puesto 152

· Olympia (CMLL) – Puesto 161

· India Sioux (CMLL) – Puesto 226

· Reyna Isis (CMLL) – Puesto 229

Impacto de las luchadoras mexicanas en el wrestling internacional

La inclusión de estas luchadoras en el listado de PWI no solo resalta su talento, sino que también pone de manifiesto el crecimiento y la reconocimiento de la lucha libre femenil en México, un fenómeno que sigue ganando adeptos a nivel mundial.

Este reconocimiento es un paso importante para la visibilidad de las luchadoras en un deporte que ha sido históricamente dominado por hombres, y que ahora comienza a abrirse a nuevas voces y estilos.

Reconocimiento a las luchadoras mexicanas en Pro Wrestling Illustrated

El hecho de que nueve luchadoras mexicanas figuren en esta lista es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación que han puesto en su carrera, y un llamado a seguir apoyando el desarrollo de la lucha libre femenil en el país.