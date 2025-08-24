Se apaga la llama de los Panamericanos

La llama de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se apagó mientras se enciende la luz de las futuras estrellas del deporte.

Con un show de pirotecnia, música en vivo, un video de los mejores momentos, el reconocimiento a los más de 3 mil voluntarios que apoyaron a los organizadores y atletas, y una aparición especial de las mascotas Tito y Tika, la fiesta continental llegó a su fin en las instalaciones del Comité Olímpico del país.

"Hace dos años estábamos preparando estos Juegos con mucha ilusión y quiero agradecerles a todos ustedes por que la fiesta que nos han entregado. La gente del Paraguay la llevamos en el corazón, nos abrieron la puerta de su país y eso lo valoramos mucho.

"Si siguen trabajando y se siguen esforzando serán los más grandes del mundo. Ustedes pueden hacerlo, el secreto está en el soñar con eso junto con sus familias. Ser el mejor de América no es fácil y ustedes lo han logrado", comentó Neven Ilic, presidente de Panam Sports.

Brasil se fue como el máximo ganador se medallas con 175 (70 oro, 50 plata y 55 bronce), seguido de Estados Unidos con 142 (54 oro, 43 plata y 45 bronce), y Colombia con 115 (48 oro, 27 plata y 40 bronce).

Hasta el momento no se ha designado la sede de la tercera edición de esta justa juvenil, pero, entre los países postulantes aparece México -reciente Guadalajara expresó su deseo de albergar el evento- como una posible opción para 2029.