Judoca de Tamaulipas obtiene medalla de oro en la Supercopa de España

En una competencia con más de 300 atletas provenientes de distintas partes del mundo, el tamaulipeco Eduardo Sagastegui Becerra ganó la medalla de oro en la XII Supercopa de España Junior, realizada en Gijón y se convirtió en bicampeón de la Copa Española.

Durante la competencia, el judoca tamaulipeco mostró un desempeño sobresaliente. En las primeras rondas, superó a dos representantes de la región de Asturias y posteriormente venció al competidor de Valencia, asegurando su paso a las fases finales. En la semifinal derrotó a Carlos Martín Torres, de Aragón, y en la gran final se impuso ante Darío Ortiz Solana, de Cantabria, para proclamarse campeón absoluto de la justa internacional.

Actualmente, Eduardo Sagastegui Becerra cursa el tercer semestre de la Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje que imparte en línea la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, programa que le permite continuar su formación académica mientras mantiene su preparación deportiva de alto rendimiento en Europa.

Con este bicampeonato, se consolida como uno de los máximos exponentes del judo universitario mexicano. Este logro es fruto de su disciplina, esfuerzo y del acompañamiento de su entrenadora, la Sensei Cecilia Martínez Aguilera, quien dirige a la Selección Universitaria de Judo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).