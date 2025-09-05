Fue Norris el más veloz en Práctica 2 del GP de Italia

McLaren le quitó el protagonismo a Ferrari en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia.

Un par de ajustes en el bólido color papaya le permitieron a Lando Norris detener el cronómetro en 1'19"878 y tomar la cima del clasificador, mandando al Cavallino Rampante de Charles Leclerc al segundo puesto.

El monegasco tomó la cima por instantes, reafirmando el avance del monoplaza rojo y el deseo de la Scuderia por brindar una alegría a los tifosi en casa.

Carlos Sainz Jr. no se guardó nada y con el Williams fue capaz de llegar a la tercera plaza con solo 0.096 segundos de desventaja con respecto al líder del pelotón.

El español, con pasado rojo, va a buscar su primer podio de la temporada y parece que puede alcanzarlo con este bólido que suele desempeñarse de manera óptima en circuitos de alta velocidad.

Después de un fin de semana complicado en los Países Bajos, al abandonar por una falla en el motor, Norris tiene una nueva oportunidad para acercarse a su compañero Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos.

Lewis Hamilton también está a la expectativa, sin embargo, le espera una penalización de 3 cajones en la parrilla de salida del domingo, así que su misión será remontar.