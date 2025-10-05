Gana Russell GP de Singapur

Gana Russell GP de SingapurGeorge Russell lidera la carrera en Singapur y McLaren se consagra como el mejor equipo de la F1. Max Verstappen segundo lugar.
McLaren fue coronado como el mejor equipo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur en un día complicado para los tres principales contendientes al título de pilotos.
George Russell ganó la carrera de manera dominante el domingo y McLaren aseguró el campeonato de constructores de la Fórmula Uno con seis carreras por disputar.
Russell mantuvo el control saliendo desde el primer puesto de la parrilla de salida para lograr su segunda victoria del año, tanto para él como para Mercedes, quedando por delante de Max Verstappen de Red Bull, quien superó a Lando Norris y se mantuvo en el segundo lugar a pesar de tener problemas con el coche.
