Mayar y Katarzyna, reinas del dobles

Mérida, Yucatán

La egipcia Mayar Sherif y la polaca Katarzyna Piter se proclamaron campeonas de dobles del Mérida Open AKRON WTA 500.

Sherif y Piter se impusieron en un extenso juego de dos sets por parciales de 7-6 (2) y 7-5 a la rusa Irina Jromachova y a la kazaja Anna Danilina, quienes eran las primeras sembradas y favoritas al título.

"Me da mucha alegría, me da mucha confianza, no sólo para el dobles, sino para el singles. Estoy muy contenta de haber dado un paso más de nivel, de confianza, de creer en mí porque este torneo es muy grande para mi país, un torneo muy grande, muchos puntos; eso me da confianza para seguir y para intentar conseguir torneos más grandes", dijo Sherif.

La jugadora africana mencionó que celebrará con una cena de tacos y que volverá a México para competir en septiembre en el Guadalajara Open AKRON.

"Es mi primer WTA 500, así que me siento muy contenta. Cada vez que gano un torneo como éste sé que puedo jugar en torneos más grandes, y eso es el objetivo. Disfruto cada momento, también con Mayar en el campo, creo que somos un gran equipo, completamos a uno al otro. Fue una victoria juntas con muchas buenas emociones y buena energía, y esto quedará conmigo, así que estoy muy contenta", añadió Piter.

La polaca sumó a su palmarés el cuarto título de su carrera. En México ganó un WTA 125 en

Guadalajara 2024, donde tuvo de pareja a Fanny Stollar, mientras que Sherif obtuvo su tercer trofeo de la WTA en dobles.