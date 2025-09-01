¡Da un golpe de autoridad!

Las posibilidades de Lando Norris de vencer a Oscar Piastri en el Gran Premio de los Países Bajos se esfumaron. Sus posibilidades de título también están en riesgo.

Piastri ganó el Gran Premio de los Países Bajos el domingo después de que el McLaren de su compañero Norris se averiara, lo que podría ser un punto de inflexión en la carrera por el título.

Norris estaba persiguiendo a Piastri al final de la carrera cuando el piloto británico informó de un olor "extraño" en su cabina.

"No sé si estoy en llamas o no", dijo Norris. Humo comenzó a salir de la parte trasera del coche y tuvo que detenerse.

Norris terminó la carrera de pie detrás de una barrera al lado de la pista con los comisarios de carrera y su coche averiado. El ingeniero de carrera de Norris intentó consolarlo diciéndole lo bueno que había sido su ritmo.

"No importa", respondió Norris. Fue la segunda vez esta temporada que no pudo terminar después de colisionar con Piastri en el Gran Premio de Canadá en junio.

Max Verstappen de Red Bull pasó al averiado Norris ante los vítores del público para obtener el segundo lugar en la carrera de casa, mientras que el novato Isack Hadjar de Racing Bulls logró su primer podio en el tercer lugar.

Piastri en control

La ventaja de Piastri sobre Norris, que estaba en segundo lugar, aumentó de nueve a 34 puntos con nueve carreras restantes.

La victoria del australiano requirió que gestionara tres reinicios del coche de seguridad, manteniendo a raya a Norris dos veces y luego a Verstappen tras la avería de Norris.

"Obviamente fue increíblemente desafortunado para Lando al final", dijo Piastri. "Pero sentí que tenía el control de esa (carrera) y usé el ritmo que necesitaba".

Verstappen recibió un abrazo del rey Willem-Alexander de los Países Bajos antes de la carrera y su segundo lugar fue bien recibido por los fanáticos holandeses vestidos de naranja. Fue el primer podio de Red Bull en un Gran Premio, fuera de las carreras sprint, bajo las órdenes del nuevo director del equipo Laurent Mekies tras el despido de Christian Horner.

Los miembros del equipo de Hadjar lo levantaron del suelo y comenzaron a darle golpecitos en la espalda, jubilosos mientras celebraban el primer podio del equipo en cuatro años.

"Ese siempre fue el objetivo desde que era niño, así que este es el primer paso", dijo Hadjar. "Mi primer podio y espero que muchos más".

Ambos Ferraris chocan

Ambos Ferraris terminaron en las barreras en el mismo lugar. Lewis Hamilton chocó contra el muro durante la lluvia en otra carrera decepcionante para Ferrari.

Hamilton recibió posteriormente una penalización de cinco posiciones en la parrilla para la próxima carrera —el Gran Premio de Italia— por no reducir la velocidad lo suficiente mientras conducía hacia la parrilla antes de la carrera.

Mientras que Charles Leclerc tuvo que poner fin a su carrera cuando fue golpeado por el Mercedes de Kimi Antonelli y giró hacia la misma barrera. Al igual que Norris, Leclerc terminó viendo la carrera desde el lado de la pista, en su caso desde lo alto de una duna de arena.

George Russell fue cuarto para Mercedes tras un contacto anterior con Leclerc.

Alex Albon fue quinto para Williams y Oliver Bearman logró el mejor sexto lugar de su carrera para Haas después de beneficiarse del caos por delante y de dos penalizaciones de tiempo para Kimi Antonelli de Mercedes. Lance Stroll tomó el séptimo lugar para Aston Martin por delante de su compañero de equipo Fernando Alonso.

Yuki Tsunoda fue noveno para el atribulado piloto de Red Bull, obteniendo sus primeros puntos desde mayo, con Esteban Ocon décimo en el otro Haas.



