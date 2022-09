Ponen a Max Verstappen por encima de Checo Pérez en Red Bull

Cd. de México, México.- Red Bull no se esfuerza en ocultar el favoritismo que tiene con Max Vertappen por sobre el mexicano Checo Pérez , pues el asesor principal de la escudería, Helmut Marko, volvió a llenar de elogios al neerlandés, reafirmando que es el piloto número uno del equipo.

"Con este nivel de seguridad, también es más fácil para el piloto. Ahora tenemos una posición de número uno muy clara. En la era Vettel era Mark Webber, pero hubo una rivalidad fuerte que afectó a la armonía. En ese sentido, Max tiene un paquete mejor y perfectamente adaptado", señaló Marko para el medio austriaco ORF.

El ex corredor dio a entender que lo más conveniente para la escudería es no tener una rivalidad interna entre los dos pilotos, para no repetir la historia entre Sebastián Vettel y Mark Webber, señalando que ahora la posición más a modo la tiene Verstappen y que sólo piensan en cómo beneficiarlo para sobresalir en cada circuito por encima de Checo.

"Creo que ahora hay menos presión en el equipo", dijo sobre la temporada actual de la F1.

"Max ahora pilotea más rápido con menos riesgos y también con menos desgaste para el paquete. Se ha convertido en un 'susurrador' de neumáticos. Antes, si algo no funcionaba el viernes, estaba a punto de enloquecer, pero ahora lo veo muy diferente", comentó el austriaco sobre Verstappen y su evolución dentro de las pistas del Gran Circo.

"Ahora trabajamos para la carrera, lo que habría molestado mucho a Max hace uno o dos años. Lo importante es claramente la victoria. Max siempre quería estar delante".

