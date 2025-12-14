Marco Verde boxeador mexicano mantiene récord perfecto

El boxeador mexicano Marco Verde cerró un 2025 de ensueño al conseguir su cuarta victoria consecutiva como profesional, al derrotar por decisión unánime al estadounidense Raphael "Trouble" Igbokwe tras seis rounds disputados el fin de semana pasado en su natal Mazatlán.

Los jueces otorgaron tarjetas unánimes a favor del pugilista tricolor, quien se llevó todos los episodios gracias a una actuación dominante, presionando constantemente y conectando combinaciones precisas que desgastaron al rival tanto al rostro como al cuerpo.

El medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024 demostró una vez más por qué es una de las grandes promesas del boxeo mexicano.

¿Cómo fue el triunfo de Marco Verde?

Tras brillar en la justa olímpica del verano pasado, Verde dio el salto al profesionalismo de la mano del Canelo Team, liderado por Eddy Reynoso, y no ha defraudado. Su camino en el rentado inició en mayo de 2025 con un espectacular nocaut en el primer round ante Michael Galván Polina, en la cartelera de Riad, Arabia Saudita, donde compartió escenario con Saúl "Canelo" Álvarez.

En julio, superó una dura prueba al vencer por decisión unánime a Cristian Montero. En septiembre, en la meca del boxeo, Las Vegas, despachó por la vía rápida en el cuarto asalto a Sona Akale.

Ahora, ante su gente en Mazatlán, Verde volvió a imponer condiciones. Desde el primer campanazo mostró intenciones ofensivas, lanzando combinaciones que obligaron a Igbokwe a retroceder.

Aunque el estadounidense resistió los seis rounds, no pudo contrarrestar la presión constante del sinaloense. Los momentos clave llegaron en el quinto y sexto episodio, cuando Verde acorraló contra las cuerdas a su oponente con potentes combinaciones al rostro, forzándolo a clinchear para sobrevivir.

El público local ovacionó cada intento del "Green" por buscar el nocaut, que finalmente no llegó, pero dejó claro el dominio mexicano. Con este triunfo, Marco Verde mantiene su récord perfecto de 4-0 en el profesionalismo, todas victorias en su año de debut.