Afinan detalles rumbo a Maratón de la CDMX

A menos de una semana del 42K capitalino, los inscritos deben ahora concentrarse en cuidar aspectos como descanso, hidratación y nutrición para no llevarse sorpresas durante el recorrido que inicia en el Estadio Olímpico Universitario y concluye en el Zócalo.

A los kilómetros recorridos durante las mínimo 16 semanas que se requieren como preparación, tanto en entrenamientos como en carreras desde los 10 K y hasta los 21K, ya no se le pueden agregar más, coinciden entrenadores, corredores experimentados y médicos del deporte, porque de lo contrario se corre el riesgo de lesiones.

En estos últimos días previos a la carrera la mente debe estar enfocada en dos puntos básicos, terminar el trazado, no importa si no se alcanza el tiempo pronosticado, y sobre todo divertirse.



