Vive Iriarte como mamá y ampáyer

La mayor motivación de Julissa Iriarte, ampáyer de la Liga Mexicana de Beisbol, es su hija Nohelly.

Hace un año, la sinaloense impartió justicia por primera vez en el torneo veraniego, durante la serie entre Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco, convirtiéndose en la segunda mujer -la primera fue Luz Alicia Gordoa- a nivel nacional en asumir en asumir ese rol.

El sueño que comenzó en 2020, por el que sacrificó momentos importantes con su pequeña y su familia, al fin se concretaba.

"Sin mi mamá y mi hermana esto no habría sido posible. Cuando me ofrecieron ser ampáyer, primero le comenté a mi hermana, y ella me preguntó que cuánto tiempo iba a durar el curso y en ese entonces creo que eran tres meses, así que me motivó a aceptar.

Mi temor o mi impedimento era no poder, por mi hija. Entonces, mamá me dice: ´no, tú tranquila, si tú quieres ir, ve, yo te cuido a la niña. Nosotros la cuidamos. Te cuidamos a la bebé´. Siempre nos han apoyado en todo lo que hemos hecho mis hermanos y yo, y creo que le voy a agradecer todo el tiempo esa oportunidad que me dio, porque sin ella yo no estuviera", recordó Julissa.

Ser madre y ampáyer es un reto difícil para Iriarte, porque tiene que dividir su agenda en las actividades de los fines de semana de juego en diferentes partes de país y el tiempo que le dedica a

Nohelly. "Mi niña ha vivido este proceso conmigo, entonces, ella siempre me ha visto en los juegos en los que he estado y que pasan por Facebook o YouTube", puntualizó la ampáyer, quien en 2023 fue sorprendida con un video de felicitación de Nohelly, el cual se proyectó en el Parque Kukulcán Álamo.