¡´Mad Max´ firma triunfo!

Max Verstappen de Red Bull se llevó el domingo su tercera victoria en cuatro carreras en el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos, mientras que Lando Norris de McLaren recortó una gran parte de la ventaja de su compañero de equipo Oscar Piastri en el campeonato al terminar segundo.

Piastri quedó en un distante quinto lugar, lo que permitió a Norris acercarse a 14 puntos con cinco grandes premios y dos carreras sprint por disputar.

Verstappen también se está acercando rápidamente con su carga de fin de temporada. Ahora está a 40 unidades de Piastri y a 26 de Norris, en el tercer lugar, y ha puesto sobre aviso a los McLaren que tiene la intención de perseguirlos hasta el final de la temporada.

Piastri y Norris buscan su primer campeonato de pilotos en sus carreras. Verstappen va por su quinto consecutivo, y el dominio que ha tenido en las últimas semanas le ha dado una verdadera oportunidad de conseguirlo. También ganó la carrera sprint del sábado después de que los dos McLaren chocaran en la primera curva y quedaran fuera de la competencia.

"Fue un fin de semana increíble para nosotros", dijo Verstappen. "La oportunidad está ahí. Solo tenemos que intentar concluir de esta manera este tipo de fines de semana".

El adelantamiento tardío de Norris a Charles Leclerc de Ferrari por el segundo lugar le otorgó una posición crucial mientras persigue a Piastri y espera mantener a raya a Verstappen en el tramo final de la temporada.

Verstappen comenzó desde la primera posición de parrilla el domingo en el Circuito de las Américas y nunca fue desafiado por el primer lugar, consiguiendo su 68va victoria en su carrera, y la cuarta en cinco años en Austin. El piloto holandés construyó una ventaja de diez segundos a mitad de carrera mientras Norris y Leclerc libraban una feroz batalla por el segundo lugar.

"Fue una buena batalla con Charles. Luchó duro", dijo Norris. "Tendremos que conformarnos con el segundo puesto. No había más que pudiéramos haber hecho hoy".

Piastri en declive mientras su ventaja se reduce

El día de Piastri nunca despegó. El australiano comenzó sexto y rápidamente ganó una posición en las primeras curvas, pero se quedó allí el resto de la carrera.

La ventaja de Piastri se está reduciendo rápidamente bajo presión. No ha ganado desde el Gran Premio de los Países Bajos el 31 de agosto y no ha terminado en el podio en las últimas tres carreras.

"Todavía prefiero estar donde estoy que los otros dos, pero obviamente este fin de semana no fue lo que quería o esperaba", dijo Piastri.

La serie se dirige ahora a Ciudad de México, donde Verstappen ha conseguido cinco victorias en su carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Creo que necesitamos ser perfectos hasta el final para tener una oportunidad", de ganar el campeonato, dijo Verstappen. "Hemos recuperado mucho. Al mismo tiempo, las diferencias (entre los coches) son muy pequeñas".

La dura lucha de Ferrari por el podio

Ferrari sigue sin victorias en la temporada, pero el equipo mostró destellos con su final 3-4 de Leclerc y Lewis Hamilton.

Y esto ocurrió un día después de que el presidente de Ferrari, John Elkann, emitiera un comunicado diciendo que tiene "plena confianza" en el director del equipo, Fred Vasseur, en medio de especulaciones persistentes de que el exjefe de carreras de Red Bull, Christian Horner, podría ocupar su puesto.

"Estoy muy feliz", dijo Leclerc. "Fue un buen día, especialmente considerando la situación. La segunda parte de la temporada no ha sido fácil. Hay rumores y ruido completamente infundados alrededor del equipo. Demostrar que podemos mantenernos enfocados en el trabajo y ser recompensados con un podio es realmente agradable".



