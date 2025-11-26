Muere Lurrique Ferrari tras accidente en evento de Hot Wheels en Brasil

En los últimos días se viralizó en redes sociales la muerte del piloto brasileño Lurrique Ferrari, quien sufrió un accidente durante un evento de Hot Wheels Epic Show en Beto Carrero World, en Brasil.

Ferrari, de 36 años, era un motociclista acrobático habitual en los eventos de la famosa marca de pistas y automóviles de juguete, y ante 100 personas en las gradas, perdió el control y terminó por estrellarse con una rampa en medio de un intento de acrobacia.

El piloto brasileño sufrió un grave traumatismo craneoencefálico que le provocó el choque con su cabeza y la rampa. A pesar de los intentos de los médicos de salvarlo, falleció en el hospital.

El parque temático Beto Carrero World compartió un comunicado donde informan que "en este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y pasión por su trabajo, y lo extrañaremos profundamente".

Por su parte, la organización del Hot Wheels Epic Show canceló sus próximas presentaciones hasta obtener un informe completo de qué sucedió con Ferrari.

¿Qué ocurrió en el evento?

El accidente tuvo lugar durante una de las acrobacias que Ferrari realizaba frente a un público entusiasta. La pérdida de control del motociclista llevó a un desenlace trágico que ha conmocionado a la comunidad de deportes extremos y a los aficionados de Hot Wheels.

La noticia se ha difundido rápidamente en redes sociales, generando una ola de solidaridad hacia la familia y amigos del piloto, así como un llamado a la seguridad en eventos de este tipo.