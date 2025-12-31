FOX Sports se despide de otro gran periodista especializado en F1

Al final de un año complicado para FOX Sports, vuelven a perder un elemento importante para la empresa. Luis Manuel "Chacho" López, narrador y comentarista de la Fórmula 1, reveló que ha llegado su fin en la televisora.

A través de un video en redes sociales, "Chacho" informó que después de 16 años en la empresa, donde logró instalarse como una de las figuras más importantes en el deporte motor en México, su contrato terminó.

"Quiero contarles que finalizó mi contrato con Fox Sports después de 16 años, los más divertidos y sensacionales de mi vida, agradezco por ello. Estuve en muchos Grandes Premios y grandes eventos también", expresó López.

¿Qué declaró Luis Manuel Chacho López sobre su salida?

En el mismo video, donde compartió algunas estadísticas de los eventos que cubrió, los programas en los que participó y adjuntó imágenes de dichas coberturas, aprovechó para agradecer a quienes lo acompañaron en su etapa como comentarista y narrador.

"Principalmente quiero agradecerles a todos ustedes, amigos, que me permitieron acompañarlos en las pantallas de Fox. Mil gracias a todos los reporteros, periodistas, comentaristas, narradores, pilotos, productores, camarógrafos, ingenieros, técnicos y directivos con quienes pude compartir y aprender", concluyó.