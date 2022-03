Luchadoras en un mundo de hombres

Entrar en un mundo de hombres no ha sido nada sencillo para las luchadoras profesionales, quienes además de entrenar fuerte para demostrar su calidad, han tenido que padecer críticas de propios y ajenos.

Tiffany, quien al inicio de su carrera hace tres décadas, soportó el desprecio de algún sector del público e incluso de algunos de sus compañeros.

"Me tocó que muchas veces nos hicieran el feo, había arenas que sólo tenían un vestidor y nos teníamos que cambiar con los hombres, y ellos siempre nos decían que se vayan las viejas a otro lado o algunas otras veces cuando entrábamos se quitaban la toalla para que los viera uno desnudos y yo sólo me reía y me volteaba.

"Yo empecé en Monterrey y había señores que nos gritaban, ´¡pinches viejas, váyanse a lavar los trastes!´, y cosas así, no sé si lo decían sólo por entrar en él cotorreo, aunque últimamente ya no he escuchado eso", indicó la experimentada ruda.

Para Amapola no fue menos complejo, pues en su caso, fue su familia la que no veía con buenos ojos que incursionara en el pancracio.

"Siempre quise ser luchadora, me surgió por afición porque no tengo familia luchística y el profesor Súper Muñeco fue quien me enseñó el registro y las caídas, y a raíz de eso empezó mi gran sueño, pero también el camino difícil de demostrar el por qué quería estar aquí", agregó la Flor Letal.

Luchadoras más jóvenes como Lluvia y Jarochita reconocen que en la actualidad el machismo casi está erradicado del pancracio y agradecen a las gladiadoras estandarte no rendirse ante tantas situaciones adversas que padecieron, pues eso las hace estar ahora en un lugar de privilegio.