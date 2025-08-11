Triplemanía XXXIII: Cartelera de lucha libre con WWE en la Arena Ciudad de México

La trigésima tercera edición del evento estelar de Lucha Libre AAA se llevará a cabo este sábado en la capital del país. La Arena Ciudad de México será testigo de la primera Triplemanía que la empresa mexicana realice bajo las órdenes de WWE.

La presencia de luchadores del elenco de la compañía estadounidense es el gran atractivo de Triplemanía XXXIII. Nombres como Dominik Mysterio, El Grande Americano, Finn Bálor y Natalya formarán parte de la cartelera de esta magna función.

En la lucha estelar de la noche estará en juego el Megacampeonato de Lucha Libre AAA que ostenta Hijo del Vikingo. El nuevo estandarte de la caravana tres veces estelar defenderá su cetro en un cuadrangular ante Dominik Mysterio, El Grande Americano y Dragon Lee, todos luchadores de WWE.

Otra lucha titular que acontecerá en la Arena Ciudad de México será el mano a mano por el Campeonato Latinoamericano de AAA que defenderá El Mesías ante Hijo de Dr. Wagner Jr., en lo que será una simbólica revancha del combate que el boricua tuvo ante el Galeno del Mal en la edición 17 de Triplemanía.

Otro duelo titular será el de Los Garza (Ángel y Berto) que defenderán los Campeonatos de Pareja de Lucha Libre AAA ante Psycho Clown y Pagano, quienes ya se han visto las caras anteriormente en el evento Worlds Collide el pasado mes de junio.

Cartelera

Lucha por el Megacampeonato AAA

Hijo del Vikingo (c) vs Dominik Mysterio vs El Grande Americano vs Dragon Lee

Lucha por el Campeonato Latinoamericano AAA

El Mesías (c) vs Hijo de Dr. Wagner Jr.

Lucha por los Campeonatos de Pareja AAA

Ángel y Berto (c) vs Psycho Clown y Pagano

Lucha por el Campeonato Reina de Reinas

Flammer (c) vs Natalya vs Faby Apache

The Judgement Day vs AAA

Finn Bálor, J.D. McDonagh y Raquél Rodríguez vs Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la Triplemanía XXXIII este sábado 16 de agosto?

La primera Triplemanía realizada por Lucha Libre AAA de la mano de WWE se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México y tendrá diferentes vías para que la afición de la lucha libre disfrute de lo mejor que tiene la caravana tres veces estelar para ofrecer.

Triplemanía XXXIII

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: Youtube (WWE en Español y WWE), Azteca 7, HBO y Canal Space.