Con circo, maroma... y lucha

En Tepito también hay buena gente y es esa gente que más te cuida porque es a la que le conviene que regreses". PAYASO PURASANTA JR. RUDO

Los Payasos Purasanta muestran la calidad de Tepito en todo México.

La tercia que encabeza el roóster de Welcome To Mi Barrio de la Arena Tepito, ha recorrido varias plazas del país, principalmente actuando para promotoras nuevas, rompiendo estigmas sobre el Barrio Bravo y demostrando solidaridad.

"Ser del barrio y ayudar a los que apenas van empezando es como retachar la copa, porque el peor enemigo del luchador es el mismo luchador y aquí lo que Arena Tepito Welcome To Mi Barrio trata de sacar nuevos elementos y estrellas para que lleguen a grandes empresas", compartió el Payaso Purasanta.

En la Arena Tepito hay seguridad, buen ambiente y es que Welcome To Mi Barrio está dentro de Tepito, pero no es como Tepito". HIJO DEL PAYASO PURASANTA, RUDO

"Llevar el Barrio a otras partes de México ha sido un compromiso muy grande, nosotros venimos de la periferia y las calles, y de repente recibir todas estas oportunidades en arenas locales de Querétaro o Puebla, con la gente coreando tu nombre y gritando "¡arriba Tepito!", eso no tiene precio, es una gran bendición", agregó Payaso Purasanta Jr.

Y así como ellos llevan el barrio a todo el país, también quieren que todo el país venga al barrio, que conozcan lo que Welcome To Mi Barrio tiene para ofrecer, lucha de calidad hecha para aficionados conocedores, sin ningún tipo de temor pues el barrio no es tan malo.

Nosotros somos payasos de barrio, de los hommies y de los cholos y los Payasos Purasanta no sólo mentamos la madre sino también hacemos reír". PAYASO PURASANTA, RUDO

"Cuando se habla de Tepito la gente se espanta y no quiere llegar, pero sí deben de darse la oportunidad de saber que en la Arena Tepito tiene estacionamiento donde cuidan sus vehículos y ya dentro del lugar el ambiente es familiar y seguro, no hay excesos y es que Welcome To Mi Barrio está dentro de Tepito, no es como Tepito", indicó Hijo del Payaso Purasanta.