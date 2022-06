LIV Series, respaldado por billetiza

Un field de 48 jugadores, torneos de solo tres días en los que se incluye una competencia por equipos y sobre todo bolsas jugosas, con un premio de 4 millones de dólares al campeón de cada una de las fechas de este nuevo tour, son las características de la LIV Golf Series que inició el pasado 9 de junio en Londres.

Este nuevo serial que comprende ocho paradas, conocido como la Súper Liga de Golf, está financiado por el fondo soberano de Arabia Saudita y pretende ser una opción más atractiva tanto para jugadores como patrocinadores y medios de comunicación.

Sin embargo, hasta el momento solo hay transmisiones en el sitio web oficial de esta nueva gira (LIVGolf.com) y sus páginas de Youtube y Facebook.

La decisión de varios jugadores de incursionar en la LIV Golf Series, sobre todo por lo atractivo de los premios y porque de entrada aquellos que se inscriban reciben una garantía por participación, cuyos montos no han sido revelados, ya generó reacciones del PGA Tour, la gira profesional más importante del orbe y que aglutina a las estrellas de este deporte, al suspender a todos los jugadores que participarán en las Súper Liga como Greg Norman y Dustin Johnson.

Esta nueva gira arrancó en el Centurion Golf Club de la capital británica con 48 golfistas que entraron directo al field, es decir no hubo corte como en los torneos habituales para tener a 72 jugadores, y se jugaron 54 hoyos en tres días.

El torneo tiene dos clasificaciones, una individual y la otra por equipos. En el caso de la prueba por equipos, se contarán las mejores dos tarjetas de los cuatro integrantes tras las dos primeras jornadas, mientras que de la última ronda se considerarán las tres mejores tarjetas para definir la puntuación final y así obtener al equipo ganador.

Greg Norman, la mente maestra

La LIV Golf Series es una nueva gira de que se concretó gracias al apoyo económico de Arabia Saudita, aunque el origen de un tour alterno al PGA data de hace por lo menos dos décadas con una iniciativa del australiano Greg Norman, ex número uno del mundo y ganador de 20 torneos PGA.

Una persona muy vinculada al golf internacional contó a Grupo REFORMA cómo la idea de "El Tiburón", sobrenombre del australiano se concretó con el tiempo para llegar a la hoy denominada Súper Liga de Golf.

"Desde hace por lo menos 20 años Greg Norman quiso hacer una Liga mundial de golf y eso vino a hacer lo que son actualmente los World Golf Championships, cuatro torneos grandes a nivel mundial con bolsas más grandes que un torneo PGA. En aquel tiempo tuvo encontronazos con el entonces Comisionado del PGA Tour y entonces Norman no pudo sacar esta liga.

"El año pasado estos inversionistas saudíes se interesaron (en una nueva liga) y son ahora, a través de un fondo gubernamental de Arabia Saudita, los que están respaldando esto", expuso la fuente.

En la LIV Golf se jugará una prueba individual y una por equipos al mismo tiempo que repartirán bolsas millonarias, formato que hace más atractiva esta gira.

"No veo mal la competencia. No voy en contra de la evolución de que todo tenga que avanzar y mejorar. El tema de los equipos no se me hace tan mala idea, pero los jugadores que se están llevando tienen una carrera avanzada en el PGA. Los primeros 10 jugadores del ranking mundial, a excepción de Rory McIlroy, tienen menos de 27 años y acá (en la LIV) los más jóvenes están entre 35 años", detalló.

Greg Norman encontró en Arabia Saudita el apoyo para su proyecto.

Así es la LIV Golf Series

- Liga financiada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y desde un principio se anunció que invertirían 250 millones de dólares en ocho torneos.

- Cada torneo repartirá 25 millones de dólares, de los cuales 20 millones son para la premiación individual, de los cuales 4 millones son para el campeón; el último lugar recibe 120 mil dólares. Los 5 millones restantes son para la competencia por equipos y se distribuyen en 3 millones para el conjunto campeón, 1.5 millones para el segundo lugar y 500 mil dólares para el tercero.

- La gira abrió en Londres y después tendrá cinco fechas en Estados Unidos, otra en Tailandia (Bangkok) y una más en Arabia Saudita.

- Hay modalidad por equipos y todos arrancan a la misma hora por 16 hoyos diferentes.

- Participan 12 equipos de cuatro jugadores cada uno. Cada equipo tendrá un nombre, logo y color de identificación.

Ya alista el PGA proyecto

El PGA Tour busca dar una repuesta ante la presión de la LIV Golf Series.

El comisionado del circuito estadounidense anunció una adecuación del calendario y un aumento de los premios para hacer frente al proyecto impulsado por el Fondo de Arabia Saudita, al que ya se han unido varios de los principales golfistas del mundo.

El PGA Tour aumentaría las bolsas de ocho torneos de renombre a por lo menos 20 millones de dólares a partir de 2023, además de que sumaría tres nuevos certámenes en los que repartiría 25 millones de billetes verdes en cada uno y no tendrían corte clasificatorio, como el formato utilizado en competiciones de la LIV.

El formato también tendría cambios y sería disputado en el año calendario, entre enero y diciembre, cuando actualmente inicia en septiembre y acaba en agosto.

"El PGA Tour no puede competir con una monarquía foránea que está gastando miles de millones de dólares para comprar el golf. Le damos la bienvenida a la competencia saludable. La Liga saudí no lo es´´, aseguró Jay Monahan, comisionado del PGA Tour ayer en conferencia de prensa previa al Travelers Championship, torneo que inicia hoy en Cromwell, Connecticut.

La LIV Golf Series confirmó a Brooks Koepka y al mexicano Abraham Ancer como las dos últimas estrellas que se sumaron a sus torneos, por lo que no podrán participar en los torneos avalados por el PGA Tour ante esta decisión.