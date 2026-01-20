La Liga Mexicana de Softbol comienza su año de consolidación

Este jueves comienza la tercera temporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), que busca consolidarse y ganar más aficionados para poder expandirse a más rincones del país en los próximos años.

Los Diablos Rojos del México, por su parte, buscan el bicampeonato de la mano de Denisse Fuenmayor, su entrenadora por tercera temporada al hilo. "Estamos muy tranquilas, después de estos juegos que tuvimos de pretemporada nos sentimos listas y preparadas para tener el bicampeonato", reconoció la pelotera Edith de Leija, seleccionada mexicana de beisbol y softbol que cuenta con dos campeonatos por su pasado en Charros de Jalisco y por la reciente conquista como escarlata.

¿Qué esperan los equipos para esta nueva temporada?

En Sultanes Femenil, el equipo con dos subcampeonatos consecutivos, incluida la barrida ante Diablos, desean que este año termine su "maldición" ya bajo las órdenes de su nuevo entrenador Rafael Guzmán. "Esperamos que esta temporada sea la buena después de dos finales, queremos que la tercera sea la vencida y daremos todo por estar ahí. Tenemos buena conexión entre las jugadoras y el cuerpo técnico, ojalá eso nos ayude mucho", declaró Yanina Treviño, quien presume ser la primera jugadora en lanzar el primer juego sin hit ni carrera en la historia de la liga.

Detalles sobre el crecimiento de la Liga Mexicana de Softbol

La LMS no para de crecer y todos los equipos se han reforzado para competir por el título, con hasta ocho jugadoras extranjeras. Además, esta temporada habrá un Juego de Estrellas y un Jonrón Derbi a mediados de febrero para ofrecer un mayor espectáculo a los aficionados. "Este año yo creo que veremos la mejor temporada hasta ahora, cada vez vienen mejores extranjeras entonces veo que el nivel está cada vez mejor", declaró Dominique Alcocer, de Olmecas de Tabasco.

En la primera jornada, Charros Softbol Femenil vista a las campeonas Diablos Rojos Femenil; El Águila Softbol Femenil será anfitrión de las Algodoneras del Unión Laguna; Naranjeros Softbol Femenil debutará contra Bravas de León y Sultanes recibirá a las Olmecas de Tabasco.