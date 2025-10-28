FIA investiga tras incidente de Liam Lawson con comisarios

El organismo rector de la Fórmula Un abrió una investigación después de que Liam Lawson evitara por poco a dos comisarios de pista en el circuito durante el Gran Premio de México.

Las imágenes a bordo del monoplaza de Lawson mostraron al piloto neozelandés reduciendo la velocidad mientras los dos comisarios cruzaban la pista frente a su auto. Habían ingresado para recoger escombros de una colisión anterior.

"Oh, Dios mío. ¿Me estás tomando el pelo?" dijo un sorprendido Lawson a su equipo Racing Bulls por radio. "Podría haberlos (expletivo) matado."

Un comunicado de la FIA el domingo por la noche indicó que los comisarios habían sido desplegados con la creencia de que la pista estaría despejada. Lawson había estado en los pits y salió después de que el resto del grupo hubiera pasado la curva.

"Tras un incidente en la Curva 1, el Control de Carrera fue informado de que había escombros en la pista en el ápice de esa curva.

En la vuelta tres, los comisarios fueron alertados y puestos en espera para entrar en la pista y recuperar los escombros una vez que todos los autos hubieran pasado la Curva 1", dijo la FIA.

"Tan pronto como se hizo evidente que Lawson había entrado en pits, las instrucciones para enviar a los comisarios fueron rescindidas y se mostró una doble bandera amarilla en esa área. Todavía estamos investigando lo que ocurrió después de ese punto", agregó.

La FIA añadió su respeto a los comisarios en México, "quienes son voluntarios y desempeñan un papel vital en el funcionamiento seguro y exitoso de nuestro deporte. Su profesionalismo y dedicación son invaluables para cada evento que organizamos".



