Tiene 13 años de edad, pero sueña en grande

GUADALAJARA, Jalisco

Lía Fernanda Navarro tiene sólo 13 años,, pero sueña en grande.

Su inspiración es otra ciclista de pista: la tapatía Jessica Salazar, quien debió sobreponerse a quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por una decisión polémica en el criterio de clasificación, hasta conseguir su boleto a París 2024.

El espíritu de lucha de Salazar motiva a Navarro, quien recientemente ganó la medalla de oro en la vuelta detenida categoría Juvenil A, de los Juegos Nacionales Conade.

"Admiro a Jessy Salazar porque es una chica que ha luchado mucho y por fin que haya llegado a los Olímpicos es un sueño hecho realidad. Yo quisiera llegar ahí, a los Juegos Olímpicos, y cuando los veo digo: ´algún día quisiera llegar ahí´. Ellos (mis padres) me apoyan, siempre lo han hecho, y me alientan a lograr lo que he logrado", cuenta emocionada Lía, al momento que sostiene y pasa de una mano a otra la medalla ganada en la competencia realizada en el velódromo del Code Paradero.

Tres años atrás, Lía Navarro ya practicaba ciclismo, pero en la disciplina de BMX, y ahí tuvo buenos resultados. Sin embargo, un día decidió experimentar con el ciclismo de pista, emocionada por ver cómo las bicicletas iban a gran velocidad venciendo la fuerza de gravedad al momento de ir a la parte alta.

"Desde hace un año empecé a practicar el ciclismo de pista, pero yo vengo de otra rama que se llama BMX, y ahí inicié desde que tenía 10 años, y ahí fui campeona nacional.

En el ciclismo de pista me gusta el ambiente, el entrenamiento, me gusta mucho eso, la emoción de todas las pruebas y la velocidad", cuenta Lía.

Tras la conquista de la medalla de oro en la prueba de la vuelta detenida, Lía Navarro manifiesta la satisfacción por ver todo su esfuerzo recompensado.

"Me siento muy emocionada, feliz por todo el esfuerzo y que sí diera frutos. Yo pensaba en que tenía que hacerlo bien, porque es la competencia más importante y debe salir todo perfecto. Desde mi participación en los Nacionales del año pasado empecé a ir mejorando y por fin logré el oro.

Sí he sacrificado cosas, como no meterme a una alberca, ya que si está caliente corro el riesgo de que mis músculos se aflojen y ya no rindo igual, y tampoco me puedo desvelar", dijo la joven ciclista.