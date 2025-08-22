Tiene Ecclestone al sustituto perfecto de Lewis Hamilton

El ex CEO de la Formula Uno le sugirió a la gente de la Scuderia que el piloto brasileño Gabriel Bortoleto sería en indicado para ocupar el lugar de Lewis Hamilton.

El británico no ha cumplido las expectativas con la escudería italiana y tras en el Gran Premio de Hungría se calificó como inútil al no poder pasar a la Q3.

Ecclestone conoce bien a Bortoleto y aseguró que podría con la responsabilidad.

"Las buenas actuaciones de Bortoleto en un equipo de mitad de parrilla como Sauber deberían despertar a Ferrari. Para los italianos, la respuesta a la pregunta ´el próximo piloto´ tiene que ser el brasileño Bortoleto", mencionó ante Blick.

Hace algunas semanas Ecclestone mencionó que Hamilton estaba acabado y tenía que dejar la Máxima Categoría

"Lewis es muy talentoso, lo fue y probablemente aún lo es. Pero como muchas estrellas del deporte que llegan a la cima, solo hay un camino posible, y no es el mejor: hacia abajo. Está cansado. Ha estado haciendo esto toda su vida. Necesita un descanso total, un reinicio completo para hacer algo diferente", dijo el ex directivo.

Bortoleto, quien actualmente corre para Sauber y es compañero del alemán Nico Hulkenberg, se coronó en la Fórmula en 2023 y en la F2 en 2024.