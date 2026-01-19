México aumenta su número de atletas para Juegos Olímpicos de Invierno

México, un país donde las disciplinas de invierno no forman parte de la tradición deportiva, está a punto de vivir un capítulo histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

A pocos días de que inicie la justa en Italia, la delegación nacional recibió una noticia que llena de orgullo: el número de representantes mexicanos aumentó para Milán-Cortina.

El anuncio se dio tras un largo y exigente proceso de clasificación, en el que se confirmó la inclusión de Lasse Gaxiola, un joven de apenas 17 años con la ilusión de dejar huella en el esquí alpino.

¿Quiénes son los representantes de México en los Juegos Olímpicos de Invierno?

La presencia de Gaxiola abrirá un momento único para la historia olímpica, al ser hijo de Sarah Schleper, reconocida atleta que será la abanderada nacional en la ceremonia de inauguración en San Siro.

Con la llegada del nuevo deportista, México contará con cinco representantes en la justa, conformando la delegación más numerosa desde los Juegos Olímpicos de Albertville 1992.

Detalles sobre la participación de Lasse Gaxiola en el esquí alpino

La máxima justa deportiva de invierno, que tendrá la participación de 3,000 atletas de más de 90 naciones, comenzará del 6 al 22 de febrero de 2026, contando en esa lista con los siguientes representantes mexicanos:

- Donovan Carrillo | Patinaje Artístico

- Sara Schleper | Esquí Alpino

- Lasse Gaxiola | Esquí Alpino

- Regina Martínez | Esquí de Fondo

- Allan Corona | Esquí de Fondo

Impacto histórico de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno

La participación de estos atletas representa un avance significativo para el deporte invernal en México, un país que ha comenzado a abrirse paso en disciplinas que tradicionalmente no han sido su fuerte.