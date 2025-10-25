¿Qué tan decisiva es la pole para ganar el Gran Premio de México?

Si bien obtener la posición de privilegio el sábado pone en la mejor posición posible a los pilotos para ganar la carrera del domingo, en nuestro país no es necesariamente una garantía. Lo que sí es fundamental es calificar entre los cuatro primeros para aspirar a lo más alto del podio, lo cual se ha dado en el cien por ciento de los casos en la última década en el Hermanos Rodríguez.

Desde que el Gran Premio de México regresó a nuestro país, ha sido cuatro los pilotos que llevándose la pole han ganado la carrera: Nico Rosberg en 2015, Lewis Hamilton en 2016, Max Verstappen en 2022 y Carlos Sainz en 2024.

Pero ubicarse dentro de las dos primeras líneas de parrilla sí resulta fundamental, pues hasta ahora la posición más lejana de la punta desde la que ha ganado un piloto ha sido el cuarto lugar, lo que sucedió con Hamilton en 2019 que partió detrás del Red Bull de Max Verstappen y los Ferrari de Charles Leclerc y Sebastian Vettel.

Max se ha llevado el Gran Premio de México en cinco ocasiones, una vez desde la pole en 2022 con el poderoso RB18, así como un par de veces desde la tercera posición (en 2021 y 2023) y otro más desde la segunda (2017 y 2018).

Queda muy lejos esa histórica remontada del francés Alain Prost en el Ferrari, quien hizo la hazaña de ganar en México desde la treceava posición en 1990. De hecho, su "paisano" Isack Hadjar, actual piloto de Racing Bulls, celebra este fin de semana en su casco la épica escalada del cuatro veces campeón del mundo.

El día de hoy Lando Norris se anotó su primera pole position en el Gran Premio de México y apunta a ganar la carrera de mañana de punta a punta ya que marcó una diferencia de más de dos décimas por encima de los Ferrari de Leclerc y Hamilton. Tanto Max Verstappen en el Red Bull como Piastri en el McLaren, tendrán que hacer la remontada desde la quinta y octava posición respectivamente, algo que en la última década ha resultado improbable para llegar a los más alto del podio.